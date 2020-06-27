سطو مسلح في وضح النهار يهز سوريا

ووفقا لما ذكرته مواقع إخبارية سورية، قام مسلحان اثنان باقتحام المتجر وتهديد العاملين بالسلاح قبل سرقة مبالغ مالية. وأكد شهود عيان أن اللصين هربا من موقع الجريمة على متن دراجة نارية. وأعلنت مصادر محلية أنه تم تحديد هوية منفذي العملية، وجاري البحث عنهم للقبض عليهم.

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