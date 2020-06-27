الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا قرب القدس

زين خليل/الخليج 365
اعتقلت الشرطة الاسرائيلية، صباح السبت، فلسطينيا قالت إنه اقترب "حاملا سكينا" من حاجز قلنديا الفاصل بين مدينتي رام الله والقدس بالضفة الغربية، حسب إعلام عبري.
وقالت قناة "كان" الرسمية في خبر عاجل إن قوة من شرطة حرس الحدود الإسرائيلي اعتقلت الشاب الفلسطيني عند حاجز قلنديا.
وأفادت بأن عنصري أمن إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة "لدى محاولتهما السيطرة عليه"، دون مزيد من التفاصيل.
من جهتها، قالت القناة (12) الخاصة إن عناصر من شرطة حرس الحدود اشتبهوا في شابين فلسطينيين اقتربا من الحاجز، وبتفتيشهما عثر بحوزة أحدهما على سكين.
وأضافت أنه تم اقتياد الشابين للتحقيق معهما لدى قوات الأمن.
وزعمت القناة أن أحد الشابين اعترف أنه كان يعتزم تنفيذ عملية طعن لجنود على الحاجز، فيما كان صديقه يحاول منعه.
وقالت إن عنصرين من الشرطة أصيبا بكدمات خلال عملية السيطرة على الشاب الفلسطيني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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