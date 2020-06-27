كورونا..السودان يسجل 13 وفاة و 174 إصابة جديدة

الخرطوم/أحمد عاصم/الخليج 365
سجل السودان 13 حالة وفاة و 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، فيما تماثل 102آخرين للشفاء.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة السودانية، مساء الجمعة، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.
وأوضح البيان أن العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 9257 متضمنة 572 وفاة و4014 حالة تعاف.
وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، حتى فجر السبت، 9 ملايين و884 ألفا، توفي منهم أكثر من 495 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و344 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".
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