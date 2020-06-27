- 1/2
- 2/2
أعلنت الصين اليوم السبت، تسجيل أكبر عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال أربعة أيام، وذلك بعد ظهور المرض مجدّداً في العاصمة بكين.
وكشفت اللجنة الوطنية للصحة عن رصد 21 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في البر الرئيس للصين خلال يوم الجمعة مقابل 13 حالة في اليوم السابق لتصبح أكبر حصيلة منذ يوم الإثنين.
وسجلت بكين وحدها 17 إصابة جديدة مؤكدة، أمس الجمعة، مقابل 11 حالة في اليوم السابق.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين 83483 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً منذ منتصف مايو عند 4634.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل أكبر عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.