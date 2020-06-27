الفصول الافتراضية تُدرب أكثر من 820 طالب وطالبة

واصلت جامعة الملك خالد خلال الفصل الصيفي بتدريب الطلاب عن طريق الفصول الافتراضية – عن بعد – ، واللذي بلغ عددها 2509 فصل افتراضي بمختلف البرامج و التخصصات، ولجميع محافظات منطقة عسير بواقع 653 مقرراً بالاكثر من 1678 شعبة مختلفة.

في حين أضاف عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة “د. فهد الأحمري” ان خلال الاسبوع الرابع من الفصل الصيفي بلغ عدد المسجلين 101621 مستخدم و عدد الحاضرين55159 في إيطار الجهود المقدمة من العمادة،وتم تنفيذ عدة دورات لأعضاء هيئة التدريس وإعداد وتنفيذ 9 أدلة إرشادية و حقائب تدريبية .