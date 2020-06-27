اتحاد اذاعات الدول العربية يثمّن توجيهات وتوجهات الحكومة السعودية على سلامة ارواح المسلمين

سهيل السهيل ثمن اتحاد اذاعات الدول العربية في اجتماع المجلس التنفيذي الذي انعقد يوم الاربعاء الماضي 24 يونيو 2020 قرار مجلس الوزراء في المملكة وتوجيهات وتوجهات الحكومة السعوديه وحرص خادم الحرمين الشريفين على سلامة ارواح المسلمين والجمع بين ذلك واقامة شعيرة الحج لهذا العام بالتدابير والاحترازات الوقائيه وقد اكد لصحيفة الخليج الالكترونيه سعادة النائب الأول لرئيس الاتحاد مستشار هيئة الاذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية الاستاذ سعد الجريس وقوف الاتحاد بجميع هيئاته الاعضاء مع ماتتخذه المملكة من تدابير في هذا الشأن وحرص الجميع على تغطية مناسبة الحج باعتبارها احدى الفعاليات والمناسبات الكبرى عالميا

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