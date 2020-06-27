«الموارد البشرية» تعلن عن 800 وظيفة شاغرة من المنزل

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فتحت وزارة الموارد البشرية باب التقديم على 800 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في جميع مناطق المملكة وبمختلف المؤهلات .
وأكدت الوزارة أن العمل إلكترونياً من المنزل دون الحاجة للذهاب لمقرات العمل ، وذلك لمساعدة من يواجهون صعوبات في العمل بسبب المواصلات والبعد الجغرافي او الراغبين في العمل الأكثر مرونة .
ويجب توفر الشروط التالية للمتقدمين :
1- ان يكون المتقدم / المتقدمة من المواطنين .
2- ألا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة .
3- اجادة استخدام اجهزة التقنية الحديثة .
4- توفر حساب على “ابشر ” مفعل .
وحول طريقة التقديم ، أوضحت الوزارة ان التقديم عبر الخطوات التالية :
– زيارة بوابة العمل عن بعد .
– الضغط على أيقونة (حساب جديد) .
– الضغط على (حساب عامل عن بعد) .
– إنشاء الحساب يتم تحميل السيرة الذاتية للمتقدم ، يظهر ملف تعريفي ويمكن التقديم .
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