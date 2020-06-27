سوريا: تسجيل 12 حالة إصابة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الجمعة، تسجيل 12 حالة إصابة بفيروس كورونا. وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، إن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع إلى 254، ووفاة 7 حالات وشفاء 96 .

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