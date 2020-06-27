وزير التجارة: الولايات المتحدة في طريقها لانتعاش اقتصادي رغم «الاضطرابات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس الجمعة: إن اقتصاد الولايات المتحدة لا يزال في طريقه إلى انتعاش قوي في النصف الثاني من العام، وذلك رغم قرار ولاية تكساس تخفيض وتيرة استئناف الأنشطة في الوقت الذي يرتفع فيه عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الوزير المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس بيزنس «من الطبيعي أن يكون هناك بعض الاضطرابات البسيطة مع خروجنا من الجائحة، لكن الأمر الأساسي في نظري هو أن إنفاق المستهلكين سيظل قاطرة التعافي»، مشيراً إلى ارتفاع معدلات ادخار المستهلكين.

وأضاف «ربما يكون هناك على أقصى تقدير تذبذب بسيط من الربع الثالث إلى الربع الرابع، لكن المهم في النهاية هو أن الاتجاه جيد...الاتجاه صعودي بقوة».