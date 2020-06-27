شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل المطاعم السياحية وفق ساعات العمل المعتادة في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أصدرت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تعميماً إلى الفنادق والمنشآت السياحية بشأن إعادة تشغيل المطاعم السياحية وفق ساعات العمل المعتادة خاصة بعد الإعلان عن انتهاء مرحلة التعقيم الوطني يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب التعميم، فقد تقرر السماح للمطاعم السياحية بإعادة التشغيل وفق ساعات العمل الاعتيادية والمعمول بها قبل فترة التعقيم الوطني، على أن يتم الالتزام والتقيد بجميع المتطلبات والمعايير المنصوص عليها سابقاً بشأن الاشتراطات العامة، والتباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات والإجراءات الخاصة بالموظفين، والتي يتوجب الحرص على تنفيذها وعدم التهاون في تطبيقها.

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