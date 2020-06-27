أول صلاة جمعة في مساجد مكة بعد إغلاقها لثلاثة أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: ”الخليج 365”، وكالات

أدّى عدد كبير من المصلين في مكة المكرمة، أمس الجمعة، أول صلاة جمعة، بعد رفع منع التجوال الكلي وعودة الصلوات في المساجد بالعاصمة المقدسة. وشهدت الجوامع والمساجد بمكة المكرمة، في أول صلاة جمعة، بعد تعليق دام نحو 3 أشهر بسبب جائحة كورونا، توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الجمعة، وسط إجراءات احترازية والتزام تام من قِبل المصلين بتطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وإحضار السجادات الخاصة بهم. وشهد عدد من الجوامع وجود طواقم وزارة الصحة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا.

وهيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً في الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد، بمكة 400 جامع لاستقبال المصلين في أول صلاة جمعة، بعد رفع تعليقها بسبب كورونا. وتمت إضافة 60 مسجداً لأداء الصلاة في مختلف الأحياء بالمدينة، بحسب تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية.

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وأعلنت الصحة السعودية تعافي 2589 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 120471. والخميس، أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية أن الكمامات بمختلف أنواعها جزء مهم من إجراءات الوقاية في هذه المرحلة مع الإجراءات الأخرى، مشدداً على قدرتها على منع انتقال العدوى.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 602 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي المتعافين 33969.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 132 إصابة جديدة بالفيروس. وأوضحت أن الإصابات الجديدة كانت في محافظات الخليل ورام الله والبيرة والقدس وجنين وأريحا ونابلس وطولكرم وسلفيت.

وقررت وزارة السياحة والآثار المصرية إعادة فتح منطقة قلعة صلاح الدين الأثرية أمام الزائرين اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل. وقال أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية: إن إعادة فتح المنطقة تأتي في إطار إعادة افتتاح المتاحف والمقاصد الأثرية والسياحية أمام الزائرين مع مراعاة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.