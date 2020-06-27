اعتقال 14 متهماً بإطلاق الصواريخ في العراق و«حزب الله» يهدد الكاظمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

نفذت القوات الامنية العراقية، أمس الجمعة، عملية استباقية، للمرة الاولى، ضد ميليشيات مسلحة، واعتقلت خلالها 14 متهما على خلفية الهجمات الصاروخية ضد المصالح الأمريكية في البلاد، في سابقة قد تمهد لمواجهة سياسية، أو عسكرية بين الحكومة والميليشيات المسلحة في العراق، فيما هددت كتائب «حزب الله العراقي» رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وتوعدته بالانتقام.

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وليل الخميس الجمعة، نفّذت قوة النخبة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عمليات دهم استهدفت منفذي الهجمات. وقال مصدر حكومي ومسؤولان أمنيان إنه تم اعتقال 14 شخصاً في منطقة الدورة في جنوب بغداد، ضبطوا وفي حوزتهم صواريخ معدة للإطلاق. وأشاروا إلى أن الموقوفين ينتمون إلى فصيل كتائب «حزب الله» الموالي لإيران الذي اتهمته واشنطن مراراً باستهداف جنودها، ودبلوماسييها، بهجمات صاروخية في العراق.

وأصدر الجيش العراقي بياناً عن الاعتقالات من دون تحديد انتماء الأشخاص المعتقلين. وأوضح البيان أن الأجهزة المعنية رصدت «نوايا جديدة لتنفيذ عمليات إطلاق نار على أهداف حكومية داخل المنطقة الخضراء. وتم تحديد أماكن تواجد المجموعة المنفذة لإطلاق النيران استخبارياً، وأعدّت مذكرة إلقاء قبض أصولية بحقهم مِن القضاء العراقي، وفق قانون مكافحة الإرهاب». وأضاف البيان أن جهاز مكافحة الإرهاب ألقى القبض على «14 متهماً وهم عديد كامل المجموعة مع المبرزات الجرمية»، مشيراً إلى أنه بعد ذلك أودع المتهمون «لدى الجهة الأمنية المختصة حسب العائدية للتحفظ عليهم إلى حين إكمال التحقيق، والبت في موضوعهم من قبل القضاء». وأشار بيان الجيش إلى أنه بعد إتمام العملية «تحركت جهات مسلحة بعجلات حكومية، ومن دون موافقات رسمية نحو مقرات حكومية من داخل المنطقة الخضراء وخارجها تقربت مِن أحد مقار جهاز مكافحة الإرهاب داخل المنطقة الخضراء» في بغداد. ومن دون ذكر الجهة، ألمح البيان بذلك إلى فصائل ككتائب «حزب الله» المرتبطة بإيران. وفي دلالة على جهوزية الكاظمي للتعاون مع «الحشد» الذي يعترف بشرعيته، قال مصدر في مديرية أمن ميليشيات الحشد الشعبي إن «المجموعة التي ألقي القبض عليها موجودة لدى أمن الحشد ويتم التحقيق معها لعرضها أمام قاضي الحشد». لكنه أضاف «تعرضنا لضغوط وتهديد من كتائب حزب الله» لإطلاق سراح أفرادها. ولاحقاً، ذكر مصدر أمني، أن السلطات العراقية سلمت عناصر «كتائب حزب ألله» إلى أمن ميليشيات الحشد الشعبي. وكان المتحدث الأمني باسم كتائب «حزب الله» العراق، شن هجوماً عنيفاً على الكاظمي، مهدداً إياه بالعقاب، و«العذاب»، قائلاً: «نتربص لكم».

وأعرب اللواء الركن المتقاعد ماجد القيسي، أمس ، عن اعتقاده بأن الكاظمي أمام مواجهة مع الفصائل المسلحة «شاء أم أبى». وقال القيسي ل «روسيا اليوم»، إن «عملية اعتقال عدد من عناصر (كتائب حزب الله)، هي خطوة استباقية وفي الاتجاه الصحيح، وعليه ألا يتردد في أي خطوات لاحقة». وأضاف أن «هذه الفصائل غير قادرة على مواجهة الدولة، وقوتها، وقد يكون أقوى ما لديهم إطلاق صواريخ على منشآت عسكرية عراقية». وأشار إلى ضرورة أن «يطارد الكاظمي العقل الذي يدير هذه المجاميع، ويدبر هذه العمليات، وعدم الاصطدام بتلك الفصائل الملتزمة بأوامر الدولة».