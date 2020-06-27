طهران تعلن إطلاق نار من السعودية على مركب به إيرانيون في مياه الخليج

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وأوضح قائد قوات خفر السواحل الإيراني بمحافظة بوشهر ”أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن"، مضيفا أنه "سيتم تقديم معلومات إضافية بعد إجراء تحقيق شامل".
كما نقلت الوكالة عن رئيس البلدية حسن دارفيشي، قوله إن "زورق صيد مع خمسة من ركاب ميناء رستامي في تنجستان عاد إلى الحدود الإيرانية فور تعرضه لإطلاق نار من قبل خفر السواحل السعودي".
وليست الحادثة الأولى من نوعها بين البلدين، حيث قتل خفر السواحل السعودي، صيادا إيرانيا عام 2017، إثر إطلاقه النار تجاه قاربي صيد دخلا المياه الإقليمية السعودية، وهو ما انتقدته طهران واعتبرته حينها سلوكا غير إنساني، كما أعادت الرياض 9 صيادين إيرانيين عام 2018 بقوا محتجزين لديها لمدة عامين، لدخولهم المياه الإقليمية السعودية.
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