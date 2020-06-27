مناشدة من كينيا لمصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، جاءت تصريحات كاريوكي خلال مقابلة مع سفير إثيوبيا لدى كينيا، ميليس أليم. © AFP 2020 / EDUARDO SOTERAS وقالت الوزيرة كذلك إن المفاوضات بشأن سد النهضة يجب أن تضمن الاستخدام العادل لموارد مياه النيل. وأطلع السفير ملس الوزيرة على "التزام إثيوبيا باستخدام مواردها المائية بشكل عادل ومنصف وتماشيا مع مبادئ التعاون وعدم التسبب في ضرر كبير". ودعا الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، لحل الخلافات بشأن السد بما يتماشى مع روح مبدأ "حلول أفريقية لمشاكل أفريقية". وبالمثل، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد التبون إن إثيوبيا والسودان ومصر يجب أن تحل القضايا العالقة المتعلقة بسد النهضة الكبير من خلال المبادرات التي تقودها أفريقيا.

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