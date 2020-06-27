وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، جاءت تصريحات كاريوكي خلال مقابلة مع سفير إثيوبيا لدى كينيا، ميليس أليم.
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وأطلع السفير ملس الوزيرة على "التزام إثيوبيا باستخدام مواردها المائية بشكل عادل ومنصف وتماشيا مع مبادئ التعاون وعدم التسبب في ضرر كبير".
ودعا الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، لحل الخلافات بشأن السد بما يتماشى مع روح مبدأ "حلول أفريقية لمشاكل أفريقية".
وبالمثل، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد التبون إن إثيوبيا والسودان ومصر يجب أن تحل القضايا العالقة المتعلقة بسد النهضة الكبير من خلال المبادرات التي تقودها أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مناشدة من كينيا لمصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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