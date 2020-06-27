لجنة إفريقية جديدة من أجل بلورة اتفاق نهائي ملزم لجميع أطراف أزمة سد النهضة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد أبو المعاطي

القاهرة: ”الخليج 365”



أعلن قادة القمة الإفريقية، أمس، تشكيل لجنة حكومية تضم خبراء قانونيين وفنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الإفريقية الأعضاء في هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، للعمل على الانتهاء من بلورة «اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف»، بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، والامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن، باعتباره جهة الاختصاص، لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة، الاثنين المقبل.

وشاركت مصر مساء الجمعة، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء في هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة آخر مستجدات قضية سد النهضة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر أمس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى شارك في القمة التي التأمت برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد، بحضور أعضاء المكتب: الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى مشاركة عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي أعرب خلال القمة عن شكره للرئيس الجنوب إفريقي على مبادرته بالدعوة لعقد هذه القمة المهمة، لتناول قضية سد النهضة بحضور الدول المعنية الثلاث، باعتبارها قضية حيوية تمس بشكل مباشر حياة الملايين من مواطني مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكداً تقدير مصر لحكمة وجهود جنوب إفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، في التعامل مع التحديات الاستثنائية التي تواجه القارة الإفريقية في هذه المرحلة.

وأكد السيسي خلال القمة المصغرة، انفتاح مصر «برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة»، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها، وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذاً في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان، وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية، مشدداً على ضرورة العمل بكل عزيمة مشتركة، على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق.

وأكد السيسي خلال القمة، أن مصر دائماً لديها الاستعداد الكامل للتفاوض من أجل بلوغ الهدف النبيل، بضمان مصالح جميع الأطراف من خلال التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، مؤكداً أن نجاح تلك العملية يتطلب تعهد كافة الأطراف وإعلانهم بوضوح، عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية، بما في ذلك عدم بدء ملء السد بدون بلورة اتفاق، والعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق عادل.