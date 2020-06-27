رئيس وأعضاء مجلس السيادة السودانى يرحبون بنتائج مؤتمر برلين

وعبر رئيس مجلس السيادة وأعضاء المجلس، في بيان اليوم /الجمعة/ عن تقدير السودان حكومة وشعبا للجهود التي بذلها منظمو المؤتمر لإنجاحه، ولكافة الدول والمنظمات المساهمة لمواقفها المتميزة ودعمها لإنجاح الفترة الانتقالية.



وكانت الحكومة السودانية أعلنت أن مؤتمر "شركاء السودان"، وفر دعما ماليا يقدر بنحو ١.٨ مليار دولار، عبارة عن دعم مباشر من الدول والمؤسسات المشاركة في المؤتمر.