شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وأعضاء مجلس السيادة السودانى يرحبون بنتائج مؤتمر برلين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي، عن ترحيبهم بنتائج مؤتمر "شركاء السودان"، الذي عقد عن بُعد برعاية ألمانيا أمس، وشارك فيه الاتحاد الأوروبي ودوله والأمم المتحدة، بجانب العديد من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، لدعم جهود السودان نحو السلام والاستقرار والتنمية.
وعبر رئيس مجلس السيادة وأعضاء المجلس، في بيان اليوم /الجمعة/ عن تقدير السودان حكومة وشعبا للجهود التي بذلها منظمو المؤتمر لإنجاحه، ولكافة الدول والمنظمات المساهمة لمواقفها المتميزة ودعمها لإنجاح الفترة الانتقالية.
وكانت الحكومة السودانية أعلنت أن مؤتمر "شركاء السودان"، وفر دعما ماليا يقدر بنحو ١.٨ مليار دولار، عبارة عن دعم مباشر من الدول والمؤسسات المشاركة في المؤتمر.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وأعضاء مجلس السيادة السودانى يرحبون بنتائج مؤتمر برلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.