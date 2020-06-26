- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، أن تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وأوضحت الأرصاد أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار سيستمر على المناطق الشرقية ونجران، وأجزاء من منطقة الرياض.
وتسجَّل أعلى درجات الحرارة في الدمام والأحساء وحفر الباطن ووادي الدواسر (45 درجة مئوية)، فيما تسجِّل أبها أدني درجة حرارة (14 درجة مئوية).
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.