شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، أن تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأوضحت الأرصاد أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار سيستمر على المناطق الشرقية ونجران، وأجزاء من منطقة الرياض.

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وتسجَّل أعلى درجات الحرارة في الدمام والأحساء وحفر الباطن ووادي الدواسر (45 درجة مئوية)، فيما تسجِّل أبها أدني درجة حرارة (14 درجة مئوية).