شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة سجلت اليوم في مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الجمعة في مناطق المملكة. وأكدت الأرصاد أن أعلى درجة حرارة سجلت في منطقة مكة المكرمة بـ46 درجة، ثم الأحساء بـ44 درجة، فيما سجلت فيحاء والقيصرية والمدينة المنورة 44 درجة والدمام 43 درجة. Advertisements

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