شفاء وزير الإسكان المصري من كورونا

وقال إنه سيعود لمباشرة عمله صباح الأحد المقبل، بعد قضائه فترة العزل المنزلي منذ نحو أسبوعين، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.
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كما شكر جميع العاملين في وزارة الإسكان بقطاعاتها المختلفة، الذين ضاعفوا الجهد في الفترة الماضية، وكانوا دوما على قدر المسؤولية، مؤكدا أن "هذه الفترة لا تحتمل تأخيرا في أي مشروع يتم تنفيذه لمصلحة مصر وأهلها".
وكان وزير الإسكان المصري، عاصم الجزار، قد دخل العزل الصحي المنزلي بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد.
ونقل موقع "مبتدا" أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرر تطبيق العزل المنزلي على نفسه لمدة 14 يوما، بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.
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