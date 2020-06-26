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شفاء وزير الإسكان المصري من كورونا

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وقال إنه سيعود لمباشرة عمله صباح الأحد المقبل، بعد قضائه فترة العزل المنزلي منذ نحو أسبوعين، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

© AFP 2020 / -

وتوجه الجزار بالشكر لوزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، وكذلك جميع الأطقم الطبية في الوزارة على متابعتهم الدائمة وتوجيهاتهم بشأن إجراءات العزل المنزلي.

كما شكر جميع العاملين في وزارة الإسكان بقطاعاتها المختلفة، الذين ضاعفوا الجهد في الفترة الماضية، وكانوا دوما على قدر المسؤولية، مؤكدا أن "هذه الفترة لا تحتمل تأخيرا في أي مشروع يتم تنفيذه لمصلحة مصر وأهلها".

وكان وزير الإسكان المصري، عاصم الجزار، قد دخل العزل الصحي المنزلي بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس "" المستجد.

ونقل موقع "مبتدا" أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرر تطبيق العزل المنزلي على نفسه لمدة 14 يوما، بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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