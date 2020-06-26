شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى: مليشيا الحوثى تفتعل أزمة وقود لإنعاش السوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في احتجاز عشرات القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية بهدف افتعال أزمة وإنعاش السوق السوداء.



وأوضح الإرياني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الجمعة - أنه وضمن مساعي الحكومة اليمنية المتواصلة لتخفيف المعاناة عن المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الانقلابية وكسر احتكار المليشيا للمشتقات النفطية والمتاجرة بها في السوق السوداء، منع مرتزقة طهران ما يزيد عن 150 مقطورة من الدخول إلى مناطق سيطرتها.



‏ وأشار وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي وبدلا من تسهيل مرور هذه الكميات المقدرة ب150 مقطورة والمحملة بمادتي الديزل والبترول للعاصمة المختطفة صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، تواصل احتجازها في نقاطها الأمنية، وتقوم بتهديد مالكي وسائقي القاطرات في تعمد واضح لافتعال الأزمة وانعاش السوق السوداء وابتزاز المواطنين.



‏وبين الإرياني أنه وبعد أن تم فضح متاجرة مليشيا الحوثي بالمشتقات النفطية وابتزازها للمواطنين، تذرعت بعدم مطابقة هذه الكميات للمواصفات كمبرر لاحتجازها، بينما الحقيقة أن هذه الكميات تم استيرادها بشكل قانوني وخضعت لضوابط الفحص الفني وتحمل شهادات فحص من شركات دولية متخصصة تؤكد سلامة المواصفات الفنية.