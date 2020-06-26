الكرملين: بوتين وماكرون يدعوان لوقف إطلاق نار في ليبيا

موسكو / الخليج 365

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إلى وقف إطلاق نار في ليبيا.

وبحسب بيان الكرملين الروسي، اتفق الرئيسان في اتصال عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، على وقف إطلاق النار، واستئناف الحوار بين الأطراف من جديد، استنادا إلى مخرجات مؤتمر برلين، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510.

ولفت البيان إلى أن الرئيسين تباحثا الوضع الليبي بشكل تفصيلي.

وعلى صعيد آخر، أفاد البيان أن بوتين أطلع نظيره الفرنسي على الأوضاع في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية.

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وذكرت وسائل إعلام روسية، أنّ بوتين أوضح في حديثه أنّ الأجندات المشتركة للبلدين تشمل الإرهاب والهجرة، وكورونا، إلى جانب سوريا وليبيا والبلقان وأوكرانيا.

وشدّد بوتين في حديثه، على أهمية توحيد القوى لمجابهة المشاكل المشتركة.

وبالمقابل أشار ماكرون إلى أهمية القارة الأوروبية حيال المشكلات الإقليمية قائلاً: "ينبغي تهيئة الظروف الحقيقية من أجل تأسيس حوار ثنائي ومتعدد الأطراف.

وأضاف قائلا: "يجب أن تدرج الأزمات في ليبيا وأوكرانيا وسوريا على أجنداتنا، إلى جانب القضايا التي سيتم التعاون بها في المستقبل كالصحة والاقتصاد والبيئة"، بحسب البيان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.