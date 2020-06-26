إسرائيل تعلن رصد إطلاق صاروخين من غزة

القدس / سعيد عموري / الخليج 365
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، رصده إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر صفحته على تويتر: "متابعة للتقارير عن تفعيل الصافرات في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من القطاع باتجاه إسرائيل".
ولم يتحدث أدرعي عن خسائر بشرية أو مادية نتيجة الصاروخين.
وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة، لكن منذ بدء أزمة فيروس كورونا، تشهد الحدود بين إسرائيل وغزة هدوءا نسبيا.
ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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