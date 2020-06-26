"حماس" تدعو للتوافق على خطة وطنية لـ "مواجهة مخططات إسرائيل"

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، إلى "التوافق على خطة وطنية شاملة لمواجهة مخططات إسرائيل".

جاء ذلك في بيان، قالت الحركة إنه يأتي عقب اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي، لأعضاء المكتب السياسي للحركة في الداخل والخارج برئاسة رئيس الحركة إسماعيل هنية.

وقالت الحركة: "ندعو إلى تحقيق وحدة الموقف الفلسطيني على طريق تعزيز الوحدة الداخلية، والتوافق على خطة وطنية شاملة لمواجهة ومقاومة الاحتلال، وإفشال مشاريعه الخطيرة، كمنطلق أساس في إنهاء وإزالة الاحتلال واستعادة حقوقنا الوطنية".

وأضافت: "هذه اللحظة الراهنة تتطلب نبذ أي خلاف، والعمل المشترك، وتحقيق الإجماع الوطني، ومغادرة مسار ومربع التسوية التي شكلت عنوان الخلاف والاختلاف في الساحة الفلسطينية، وثبت فشلها، ووصلت اليوم إلى طريق مسدود".

ودعت الحركة إلى "عقد اجتماع قيادي وطني مقرر للتوافق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة مخططات الاحتلال ومقاومتها، وتحقيق الوحدة الوطنية".

وحذرت "من الإقدام على أي تنازلات جديدة، أو التراجع عن الموقف الوطني الموحد تجاه أي رؤى أو تسويات تغري الاحتلال بمزيد من القضم لأرضنا والتنكر لحقوقنا الوطنية".

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ودعت حماس إلى "عدم المراهنة أو الانتظار لأي متغيرات قد تحدث هنا أو هناك، لإحياء مشروع التفاوض".

وقالت الحركة إن "أي خطوة يقوم بها الاحتلال الصهيوني باتجاه سرقة أرضنا تحت مسمى الضم أو جريمة القرن أو أي مسمى آخر، تشكل عدوانًا جديدًا على شعبنا، وعلامة فارقة في الصراع مع الاحتلال".

وشددت على أنها "ستبذل كل الجهود والوسائل المتاحة لمواجهتها (المخططات الإسرائيلية)، والعمل على إجهاضها بالوسائل والأدوات وفي الساحات كافة في إطار المقاومة الشاملة".

ومنذ 2007، يسود الانقسام بين حركتي "حماس" و"فتح"، ولم تفلح وساطات واتفاقات في إنهائه.

ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نية حكومته ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية، بمساحة تصل 30 بالمئة من الضفة الغربية.

وردا على ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، أن منظمة التحرير في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار الضم.

وحذرت الكثير من الدول في العالم من مخاطر الضم على عملية السلام بالمنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.