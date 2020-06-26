شاهد .. جدة تودع مطارها القديم بعد 40 عامًا من الخدمة المتميزة

بعنوان «بعد 40 عامًا من الخدمة.. جدة تودع مطارها القديم»، بثت هيئة الطيران المدني وثائقيًّا مصورًا، معلنة من خلاله انتقال الرحلات إلى الوجهة العالمية الجديدة بالصالة رقم واحد، حيث البوابات الإلكترونية والاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة في خدمة المسافرين والعائدين من الخارج.

وأظهر الفيلم الوثائقي القصير روعة الإبداع والتصميم في الصالة الجديدة التي تزينت بصورة الملك المؤسس، فيما تمت الاستعانة بأحدث وسائل النقل الحديثة لنقل المسافرين من وإلى الصالة في مشهد يمنحك الفخر والاعتزاز بأنك في أرض المملكة.