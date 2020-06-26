المرور : عودة تطبيق أوقات المنع للشاحنات في كافة مدن المملكة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة، مساء الجمعة، عودة تطبيق أوقات المنع للشاحنات في كان مدن المملكة.
وقالت عبر حسابها “المرور السعودي” على موقع “تويتر”: “عودة تطبيق أوقات المنع للشاحنات في كافة مدن المملكة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل ابتداءً من يوم الأحد 1441/11/07 هـ الموافق 2020/06/28”.
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