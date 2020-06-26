ماشبعت من امي وأبي

● توفي والدي رحمه الله ولازلت وقتها في المرحلة المتوسطة، وتحديدًا في السنة الثالثة المتوسطة، وللدقة أكثر قبل الإختبار النهائي بشهر أو أقل.

● عادة في المدرسة في ذلك الزمن نأخذ إجازة قبل الإختبارات النهائية للمذاكرة، والتركيز أكثر في مراجعة المواد الدراسية، حيث كانت أسئلة الإختبارات موحدة في بلدنا في المراحل الإبتدائية، والمتوسطة، والثانوية.

● جاءنا الخبر مثل الصاعقة، صحيح نُـقل والدي رحمه الله بالإسعاف من العلا إلى المدينة المنورة، ومنها إلى الرياض بالطائرة حتى استقر منومًا في مستشفى قوى الأمن الداخلي – وقتها كان مستوصفًا – ولم يكن كما هو في الوقت الحالي.

● كنت ذلك اليوم متوجهًا لسقيا بستاننا في حي الحمدية، وقابلني زوج أختي – رحمه الله – وطلب مني العودة إلى البيت يريد أن يتحدث معي في أمر خاص، وكنت أكبر اخوتي الموجودين في العلا مع أخي البروفيسور جمال.

● كان والدي الثاني أبوماهر – أخي الأكبر – يعمل في عرعر معلمًا، وأخي حسين – رحمه الله – يدرس في كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود في الرياض، وأخي سليمان يدرس العلوم البحرية العسكرية في الباكستان.

● لم أشبع منك ياأبي رحمك الله، توفيت وأنا لازلت في مقتبل العمر، لكنني أتذكر كثير من الذكريات معك واخوتي، خاصة حينما نجتمع في الصيف، ومعنا والدي الثاني أبوماهر حفظه الله لنا ذخرًا، وهل ننسى ياصالح يامن زرعت فينا الاعتماد على النفس، وكنت حريصًا على تعليمنا، وعلى محافضتنا على الصلاة في وقتها.

● عُـرف عنك ياوالدي رحمك الله طبع وعادة الكرم، وحب المساجد وأهلها، رغم الظروف في ذلك الوقت إلا أنك كنت حريصًا على فعل الخير، وهل ينسى مسجد الحمدية إفطار الصائم الذي كنت توكلني في ايصال افطار أهل المسجد طوال الشهر الفضيل.

● توفيت والدتي رحمها الله وأنا رجل متزوج وموظف وأعيل أسرتي وهم زوجتي، وابنائي حفظهم الله، ضحت والدتي بالكثير من أجلنا مع والدتي الثانية رحمها الله وهي التي مدتني بحليبها وأنا مولود صغير، هي الأخرى كانت امًا لنا جميعًا، لم تكن زوجة أب فحسب، إنما كانت نخلة طويلة ثمرها الحب والحنان مع أمي الأولى هن مدونا بقوة الإرادة والتصميم على تحقيق الأهداف ومواصلة التعليم لجميع اخوتي، كنا أسرة واحدة تعيش بالحنان والحب والتكاتف، ومازالت.

● رحل والدي وامي وأمي ولهم من الذكريات الجميلة التي لن تنسى، وكثير مانستعيدها مع اخوتي وأخواتي حينما نلتقي في المناسبات، أو نتداولها في مجموعة الواتس اب العائلية، ونتبادل استعادة تلك الذكريات، ونضحك كثيرًا للمواقف الطريفة التي حدثت.

● ماذا بقي؟

بقي القول:

إطمئن ياأبي. وياأمهاتنا أننا لم نختلف بعدكم، وكنا أسرة واحدة، وكأنكم بيننا، يقودنا والدي أبوماهر حفظه الله، الصغير منا يحترم الأكبر، والكبير يعطي الحب والحنان للجميع، وسنستمر على هذا النهج ونعود الأبناء، والأحفاد على هذا النهج الذي غرسه فينا والدي، وزوجتيه رحمهم الله جميعًا.

● ترنيمتي:

جاني الخبر ماكنت لذاك اليوم ناسي

صدمة قوية لشاب عايش باحساس

ماكان عارف وش تعني له المآسي

ماكان يشكي الشقى ولا يعرف الياس

ياهو ألم وكان موت ابوي علىّ قاسي

ذهول وكني ماعشت انا بين الناس

ماشفت كفن أبوي ولكنه بمقاسي

يمكن لو إني شفته وقف شعر الراس

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فقد ابوي هزني هز الجبال الرواسي

وما تعودت الطم على الخد ياناس

كتبه: د.محمد الجارالله

@muh__aljarallah