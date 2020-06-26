‏⁧‫قامت أمانة منطقة المدينة المنورة‬⁩ بالتنسيق مع ⁧‫إدارة المرور‬⁩ ومديرية الدفاع المدني في إزالة جسور مشاة بطريق الملك فهد المؤدي لميدان سيد الشهداء،. وذلك بهدف تحسين ⁧‫المشهد الحضري‬⁩ بمنطقة سيد الشهداء .

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور… أمانة المدينة تزيل جسور المشاة من طريق الملك فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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