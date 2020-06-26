شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك» تحذر: مصطلح المنتج التجميلي «عضوي أو طبيعي» لا يعني أنه آمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت جمعية حماية المستهلك أن هناك أوصافًا للمنتجات لا تفي عنها وجود نسبة من الخطورة التي قد تكون موجودة في مكوناتها الأساسية.

وقالت الجمعية عبر حسابها الاجتماعي على موقع تويتر، أن مصطلح المنتج التجميلي“عضوي” أو “طبيعي” لا يعني أنه آمن، مُضيفة: “هنالك مواد من مصادر طبيعية تعتبر سامة، فالمصدر الذي تم تصنيع المنتج منه لا يحدد مأمونيته”.