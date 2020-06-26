شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «أمانة المدينة»: إزالة جسور المشاة بمنطقة «سيد الشهداء» لتحسين المشهد الحضاري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أنها قامت بالتنسيق مع إدارة المرور بالمنطقة وفرق الدفاع المدني بإزالة جسور المشاة بطريق الملك فهد المؤدي لميدان سيد الشهداء. وأضافت أمانة المدينة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن إزالة جسور المشاة بمنطقة سيد الشهداء جاء لتحسين المشهد الحضاري. Advertisements

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