© Sputnik . Attia Al-Attia
وأضافت "هذه الشخصيات وفي بيان لها تحت عنوان (لا لتجويع الشعب السوري) دعت أحرار العالم إلى التحرك لرفض القانون والوقوف بوجه التبجح الأمريكي".
وأوضح البيان أنه "بعد أن فشلت كل المؤامرات والمحاولات لكسر إرادة سورية والسوريين تحاول الإدارة الأمريكية الانتقال إلى مرحلة جديدة تهدف من خلالها إلى تجويع الشعب السوري ووقف عملية إعادة الإعمار بإجراءات عقابية غير مسبوقة ضد سورية والدول المساندة لها والشركات المساهمة في جهود إعادة الإعمار".
© Sputnik . Ateea Al-Ateea
وأدان نائب رئيس حزب التجمع التقدمي المصري عاطف مغاوري الإجراءات القسرية الأمريكية الغربية أحادية الجانب ضد سوريا وتطبيق قانون قيصر مؤكدا أنها إجراءات جائرة تنتهك أسس الشرعية الدولية.
ودخل "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس الأمريكي بشأن سوريا حيّز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.
وينص القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2019، على فرض عقوبات اقتصادية خانقة على الحكومة السورية، وملاحقة الأفراد والمجموعات والدول التي تتعامل معها.
كانت هذه تفاصيل خبر موقف مشرف لجزائريين من قانون قيصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.