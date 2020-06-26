شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة صندوق النقد الدولى: لا يوجد سبب نتوقع منه انفراج أزمة لبنان الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية فى لبنان.
وقالت جورجيفا، خلال مناسبة نظمتها رويترز عبر الإنترنت، إن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا قد تكون فى نهاية المطاف اختبارا لموارد الصندوق البالغة تريليون دولار، "لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة".
وأضافت أنه من الواضح الآن أن التعافى من توقف أنشطة الأعمال والسفر عالميا يجب أن يبدأ رغم الوجود الواسع الانتشار للفيروس، وإن الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولى مستعدة لتقديم المزيد من الدعم للصندوق إذا اقتضت الحاجة.
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