السودان وإريتريا يبحثان العلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، مع الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافي، وذكر مجلس الوزراء السوداني، أن حمدوك التقى أفورقي في مقر إقامة الأخير في الخرطوم، بحضور وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووزيرة الخارجية أسماء عبدالله، ووزير الري والموارد المائية الدكتور ياسر عباس، ووزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين.
وأوضح وزير شئون مجلس الوزراء السوداني، في تصريح صحفي، أن اللقاء تطرق إلى أهمية تعزيز التعاون بين دول المنطقة لتحقيق التكامل الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، مشيرا إلى أن اللقاء تناول الأوضاع في الإقليم والمنطقة.
وأكد تطابق وجهات النظر حول أهمية التعاون بين دول الإقليم لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.
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