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الجيش اليمنى يستعيد مواقع فى جبهة قانية بالبيضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت قوات الجيش اليمنى مسنودة برجال المقاومة الشعبية اليمنية وطيران التحالف العربى، اليوم الجمعة، عددا من المواقع في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء.

وقال قائد محور البيضاء العميد عبد الرب الأصبحي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية - "إن أبطال الجيش والمقاومة يخوضون معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثي الإنقلابية في جبهة قانية لليوم الخامس على التوالي وكبدوها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".

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وأكد أن المعيقات لن تثني أبطال الجيش والمقاومة عن مطاردة مليشيا الحوثي الانقلابية وتحقيق النصر الكبير بتحرير كامل البلاد.


وأشاد الأصبحي باستبسال أبطال الجيش والدور البارز الذي اضطلع به رجال المقاومة الشعبية من أبناء قبائل مأرب والبيضاء، مثمناً الدعم والإسناد المباشر لطيران التحالف في المعركة وسحقه آليات العدو وتعزيزاته القادمة إلى الجبهة.

 

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