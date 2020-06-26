شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم المصلين على أبواب المسجد الأقصى للوقاية من عدوى كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص العاملون في المسجد الأقصى على استمرار عمليات التعقيم للمصلين المقبلين على الصلاة في المسجد الأقصى خاصة مع تزايد الأعداد لأداء صلاة الجمعة، وذلك في إطار خطة إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس للحفاظ على سلامة المصلين الوافدين للمسجد، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الجمعة، فيديو لانتشار السيدات على مداخل الأقصى ويقومون بتعقيم المصلين خلال دخولهم لأداء الصلاة.

وفتح المسجد الأقصى أبوابه، اليوم، أمام حركة المصلين لأداء صلاة الجمعة، حيث أدى 20 ألف مصلِّ صلاة الجمعة في المسجد الأقصى مع اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من عدوى كورونا، ونشر المركز الفلسطينى للإعلام على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مجموعة من الصورة لصلاة الجمعة من الأقصى، وانتشر المصلين أمام باحات الأقصى وترك مسافات تباعد اجتماعية بينهم مع ارتداء الكمامات والاقنعة الواقية.



تعقيم المصلين على ابواب المسجد الاقصى

كما شرعت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، أمس، في ترميم وصيانة قبة الصخرة المشرفة من الداخل والمصلى المرواني وصناعة الشبابيك الجصية في المسجد الأقصى المبارك، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام على "تويتر"، مجموعة من الصور للعمال وهم يقفون على السقالات داخل المسجد لترميم مشاهد القبة من الداخل ، ومعالجة أى خلل فى النقوش التاريخية داخل المصلى.

Advertisements

وفي وقت سابق، أعربت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى عن استنكارها لاقتحام مجموعة من ضباط وأفراد الشرطة الإسرائيلية مصلى باب الرحمة، واعتقالها 5 فتيات فلسطينيات هناك.

وأشارت دائرة الأوقاف في بيان صدر عنها إلى أن "الأوقاف تستنكر دخول الشرطة الإسرائيلية إلى المسجد الأقصى المبارك بأحذيتهم، واعتقال خمس فتيات بعد الاعتداء عليهن من داخل المصلى، واعتقال حارس المسجد عبد الكريم قاعود لاعتراضه على ذلك".