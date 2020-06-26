شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: بوتين وماكرون يدعوان لوقف إطلاق النار فى ليبيا وبدء الحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكرملين فى بيان عقب اتصال هاتفى بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والفرنسى إيمانويل ماكرون إن الزعيمين دعيا اليوم الجمعة لوقف إطلاق النار فى ليبيا والعودة إلى مائدة الحوار.

كانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا قد دعت أمس الخميس القوات الموجودة فى ليبيا لوقف القتال كما دعت الأطراف الخارجية للكف عن أى تدخل فى محاولة لإعادة المحادثات السياسية إلى مسارها.