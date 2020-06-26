شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الجمعة من المسجد الأقصى مع اتخاذ تدابير الوقاية من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح المسجد الأقصى أبوابه، اليوم، أمام حركة المصلين لأداء صلاة الجمعة، حيث أدى 20 ألف مصلِّ صلاة الجمعة في المسجد الأقصى مع اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من عدوى كورونا، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مجموعة من الصورة لصلاة الجمعة من الأقصى، وانتشر المصلين أمام باحات الأقصى وترك مسافات تباعد اجتماعية بينهم مع ارتداء الكمامات والاقنعة الواقية.

وشرعت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، أمس، في ترميم وصيانة قبة الصخرة المشرفة من الداخل والمصلى المرواني وصناعة الشبابيك الجصية في المسجد الأقصى المبارك، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام على "تويتر"، مجموعة من الصور للعمال وهم يقفون على السقالات داخل المسجد لترميم مشاهد القبة من الداخل ، ومعالجة أى خلل فى النقوش التاريخية داخل المصلى.



صلاة الجمعة فى الاقصى



تباعد بين المصلين فى الاقصى

وفي وقت سابق، أعربت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى عن استنكارها لاقتحام مجموعة من ضباط وأفراد الشرطة الإسرائيلية مصلى باب الرحمة، واعتقالها 5 فتيات فلسطينيات هناك.



صلاة الجمعة فى المسجد الاقصى

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وأشارت دائرة الأوقاف في بيان صدر عنها إلى أن "الأوقاف تستنكر دخول الشرطة الإسرائيلية إلى المسجد الأقصى المبارك بأحذيتهم، واعتقال خمس فتيات بعد الاعتداء عليهن من داخل المصلى، واعتقال حارس المسجد عبد الكريم قاعود لاعتراضه على ذلك".

وأضافت: "تعبر الدائرة عن استهجانها من هذه الانتهاكات والتصرفات غير المسئولة والهادفة لتأجيج الوضع داخل المسجد من قبل الشرطة الإسرائيلية من ملاحقة واعتقال وابعاد المصلين وموظفي وحراس المسجد بحجج واهية هدفها تغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم للمسجد منذ أمد بعيد".

وتابعت: "تؤكد الدائرة بأن الأقصى، هو مسجد إسلامي للمسلمين وحدهم، لا يقبل القسمة ولا الشراكة، ومن حق أي مسلم القدوم للصلاة والتعبد في أي مكان داخل المسجد بمساحته البالغة 144 دونما".

وطالبت الدائرة بالإفراج الفوري عن المعتقلات وإلغاء قرارات الإبعاد الظالمة بحق حراس المسجد الأقصى وغيرهم من المبعدين.