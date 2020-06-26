الأمن العراقى يقبض على 14 شخصاً مسئولون عن إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم عن قيام جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ عملية أمنية فى بغداد أمس الخميس, تكللت بإلقاء القبض على أربعة عشر متهماً يمثلون مجموعة مسؤولة عن إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي.

وأوضحت القيادة أن القوة الأمنية بحسب " واس" وضعت يدها خلال العملية على أدلة جرمية تمثلت بقاعدتين لإطلاق الصواريخ.

وبينت أنه تم تشكيل لجنة تحقيقية خاصة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الأجهزة الأمنية للتحقيق مع المتهمين الذين أودعوا لدى جهة أمنية مختصة للتحفظ عليهم إلى حين إكمال التحقيق والبت بموضوعهم من قبل القضاء.

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