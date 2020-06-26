الكويت: نؤيد كل ما يتخذه العراق من اجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وقوف الكويت التام إلى جانب العراق، فى كل ما يتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره. وأعرب وزير الخارجية الكويتي- فى اتصال هاتفى أجراه اليوم الجمعة، مع نظيره العراقى ‏الدكتور فؤاد حسين - عن قلق الكويت البالغ، إزاء التطورات الأخيرة فى العراق. Advertisements ومن جانبه، أعرب وزير خارجية العراق عن تقديره لهذه البادرة، التى تعكس طبيعة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيزها فى كافة المجالات.

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