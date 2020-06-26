شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة أمريكا بلبنان: حزب الله أقام دولة كلفت لبنان مليارات الدولارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة الأمريكية فى لبنان فى حوار لقناة الحدث، إن حزب الله أقام دولة داخل الدولة كلفت لبنان مليارات الدولارات، ونحن نقف وراء حقوق الشعب اللبنانى المحقة والتظاهرات أكبر من حراك عضوى وعفوى

وفى وقت سابق، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله: إن قرار ألمانيا بحق حزب الله بتصنيفه منظمة إرهابية سياسي جاء نتيجة الضغوط الأمريكية وإرضاء لكيان الاحتلال الإسرائيلي، حسبما جاء وفى كالة الأنباء السورية "سانا".

Advertisements

ويعد هذا أول رد من حسن نصر الله على قرار برلين بإدراج حزب الله منظمة إرهابية.

وقد دعت صحيفة وطن امروز الإيرانية المتشددة، لطرد السفير الألمانى لدى إيران، وذلك بعد أيام من تصنيف ألمانيا حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية" وحظر أنشطته.

ونشرت الصحيفة على صدر صفحتها الأولى صورة للسفير الألمانى فى طهران، ميشيل كلود برشتول، وزعمت أنه ظابط استخباراتى وتربطه علاقة مشبوهة بإسرائيل، ودعت لطرده خارج إيران، معتبرة أنه رد حاسم على قرار ألمانيا ضد حزب الله الذى يأتى فى إطار ما اسمته إضعاف محور المقاومة".