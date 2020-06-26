العراق: تدمير 3 أوكار لـ "داعش" فى عمليتين أمنيتين فى بعقوبة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر عسكرى عراقى، اليوم الجمعة، نتائج عمليتين أمنيتين لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي شرق وشمال شرق بعقوبة .

وقال المصدر - فى تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / - ان نتائج العملية الاستباقية الأولى التي نفذتها قوات أمنية مشتركة في قرى جميل الخضير وشلبياية الاولى جنوب ناحية كنعان شرق بعقوبة أسفرت عن العثور على وكرين لداعش الارهابي تضم قنابل هاون واعتدة وحقيبة منظار ليلي تم تدميرها بالكامل.

وأضاف المصدر أن العملية الأخرى التي نفذت في حوض سنسل شمال شرق بعقوبة أسفرت عن العثور على وكر ومعبر مائي موضحا ان العمليتين تأتيان ضمن استراتيجية تجفيف منابع الارهاب.