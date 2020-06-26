شكرا لقرائتكم خبر عن مساجد مكة تستقبل المصلين فى أول جمعة بعد رفع تعليق الصلاة (صور وفيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت مساجد العاصمة المقدسة مكة المصلين في أول صلاة للجمعة بعد رفع الحظر والتوقف عن صلاة الجمعة والجماعة بها وذلك وسط جهود مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كوروناوالتصدي له.وفق صحيفة"سبق" السعودية.





​ والتزمت الجوامع والمساجد كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بين المصلين والتي حددتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .





والتي تتضمن فتح الجوامع والمساجد قبل الأذان بـ20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بــ20 دقيقة وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بـ20 دقيقة.

وألا يتجاوز وقت الخطبة مع الصلاة 15 دقيقة، مع تطبيق التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف ورفع المصاحف مؤقتاً ولبس الكمامة وإحضار المصلين سجاداتهم الخاصة معهم وعدم تركها بعد الصلاة وعدم اصطحاب الأطفال والوضوء في المنزل وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

وكانت مساجد مكة المكرمة قد فتحت أبوابها الأحد الماضى للمصلين بعد إغلاقها 70 يوما بسبب كورونا، وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد بدأت في الثامن من شوال الماضى في فتح المساجد والجوامع في مناطق ومحافظات المملكة عدا مدينة مكة المكرمة.

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وتضمنت الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها في مساجد مكة؛ السجادة ذات الاستعمال الواحد، وتطبيق التباعد بين كل صفين، وكذلك ترك المسافات بين المصلين، إلى جانب مفتاح السلامة في كل مسجد، وهو مفتاح يستخدمه المؤذنون لفتح وإغلاق المصابيح دون لمسها.

وقامت الوزارة بالتعاقد مع مؤسسات لصيانة ونظافة وتشغيل المساجد والجوامع بالعاصمة المقدسة، والتي بدورها القيام بالتعقيم المستمر منذ إيقاف الجمعة والجماعة.