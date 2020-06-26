شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور أداء المصلين لصلاة الجمعة من الحرم المكى وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى عدد قليل من المصلين صلاة الجمعة اليوم فى الحرم المكى ، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، حيث حرصوا على ترك التباعد الاجتماعي لمسافة مترين ولبس الكمامات أثناء الخطبة والصلاة لمنع نقل العدوى من الوباء القاتل.









وذكر موقع شئون الحرمين، أن أمّ المصلين لصلاة الجمعة الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وقائلا خلال الخطبة اليوم: "هكذا تجري سنن الله في الحياة والاحياء ، كثير من النعم يغفل عنها أهلها ، لايدركها من يدركها إلا حينما يمسهم الضر ، وتحل بهم الحوادث ، وحينئذ يبصرون ألاء الله ، وقد كانت بين أيديهم ، ولكنهم كانوا عنها من الغافلين .

وأضاف :"وإذا كان ذلك كذلك فتأملوا حين من الله على المسلمين بإعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة والجماعة ، وتأملوا كيف ظهرت عليهم الفرحة والبهجة والسرور حين عادوا إلى مساجدهم بعد أن اجتاحتهم هذه الجائحة . نسأل الله الكريم المنان أن يعجل بزوالها ، ويمنَّ ويتفضلَ برفعها إنه سميع مجيب لقد عادوا إلى محاريب الصلاة ، ورياض الجن".

من جانب أخر، استقبلت مساجد العاصمة المقدسة مكة المصلين في أول صلاة للجمعة بعد رفع الحظر والتوقف عن صلاة الجمعة والجماعة بها وذلك وسط جهود مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كوروناوالتصدي له.وفق صحيفة"سبق" السعودية.



شئون الحرمين

​ والتزمت الجوامع والمساجد كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بين المصلين والتي حددتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والتي تتضمن فتح الجوامع والمساجد قبل الأذان بـ20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بــ20 دقيقة وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بـ20 دقيقة.

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وألا يتجاوز وقت الخطبة مع الصلاة 15 دقيقة، مع تطبيق التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف ورفع المصاحف مؤقتاً ولبس الكمامة وإحضار المصلين سجاداتهم الخاصة معهم وعدم تركها بعد الصلاة وعدم اصطحاب الأطفال والوضوء في المنزل وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

من جانب آخر، أكد المتحدث باسم رئاسة شؤون الحرمين هاني حيدر، عدم صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول عودة المصلين للصلاة في المسجد الحرام، وفقا لعكاظ، وأضاف أنه سيتم الإعلان عن أي جديد عبر المنصات الرسمية المعتمدة سواء موقع الرئاسة الرسمي على الإنترنت أو حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأهاب متحدث رئاسة شؤون الحرمين بالجميع بعدم الالتفات لأي شائعات أو أي مقولات عارية عن الصحة.