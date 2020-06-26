البرهان يتلقى رسالة من سلفاكير تتعلق بمفاوضات السلام السودانية

وقال توت قلواك رئيس وفد وساطة مفاوضات السلام السودانية مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية -في تصريح صحفي عقب لقائه والوفد المرافق له مع رئيس مجلس السيادة في الخرطوم اليوم الجمعة- "نحن على مشارف الوصول إلى سلام، وأكدنا من خلال الرسالة جاهزية دولة جنوب السودان، حكومة وشعبا، للتوقيع على السلام بين الحكومة والحركات المسلحة".



وأشار إلى توجيهات رئيس جنوب السودان وإصراره على المضي قدما بعملية السلام وتجاوز كل العقبات، متوقعا التوقيع على السلام في القريب العاجل بجوبا ونقل الاحتفالات إلى الخرطوم.