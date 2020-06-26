شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق: نطمح لإقامة علاقات جيدة مع دول الجوار بمبدأ حفظ السيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أن العراق يطمح لإقامة علاقات جيدة مع دول الجوار، وباقي دول المنطقة، مستنِدة إلى مبدأ حفظ السيادة. وأوضح حسين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الدنماركي جيبي كوفود - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن الحكومة العراقية أعلنت أن سياسة العراق الجديدة هي إبرام علاقات متوازنة، ولا تفضل دولة على أخرى خصوصاً دول الخليج العربي، وبقية دول الجوار، والمنطقة، مشِيداً بما قدمه حلف الناتو من دعم للقوات الأمنية العراقية على مستوى التدريب، ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وتطرق الجانبان إلى جولة الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وأهميتها في إعادة تنظيم تلك العلاقة بما ينسجم والمصالح المشتركة.

ودعا وزير الخارجية الجانب الدنماركي إلى تشجيع الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال الدنماركيين على الاستثمار في العراق؛ لما يمثله من بيئة استثمارية خصبة وواعدة، معرباً عن تطلعه لدعم الحكومة الدنماركية للعراق في تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

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