العراق يعلن مقتل 24 عنصرا من "داعش" شمالي البلاد

بغداد/علي جواد / الخليج 365

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الجمعة، مقتل 24 عنصرا من "داعش" في ضربات جوية، بمحافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

وقال الجهاز، الذي يتولى مهمة ملاحقة مسلحي التنظيم الإرهابي، في بيان، إن قواته نفذت عملية على مدار يومين، في منطقة جبال خانوكة، شمال محافظة صلاح الدين.

ولفت الجهاز إلى أن العملية نتج عنها "قتل 16 عُنصرا إرهابيا في اليوم الأول، و8 عناصر في اليوم الثاني".

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وأضاف البيان أن العلمية تمت من خلال قصف جوي مشترك، نفذه طيران الجيش العراقي، وطيران التحالُف الدولي.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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