كورونا.. الحكومة الليبية تبدأ بإجلاء رعاياها العالقين بمصر

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الليبية، الجمعة، البدء في إجلاء رعاياها العالقين بمصر بسبب جائحة كورونا، بواقع رحلتين في اليوم.

وأوضحت الخارجية في بيان، أن أول رحلة وصلت لمطار معيتيقة الدولي بطرابلس، كانت قادمة من مطار الإسكندرية وعلى متنها 98 راكبا.

Advertisements

ولم توضح الوزارة في بيانها عدد العالقين الذين تستهدف إعادتهم.

في وقت سابق، أعلنت الحكومة تمديد حظر التجوال المتخذ ضمن إجراءات مكافحة "كورونا" لمدة 10 أيام إضافية اعتبارا من السبت.

وسجلت ليبيا حتى اليوم، 698 إصابة بكورونا، بينها 18 وفاة، و140 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.