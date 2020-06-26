المنامة / الخليج 365
أعلنت البحرين، الجمعة، مقتل أحد جنودها المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.
وعبر حسابها على تويتر، نعت قوة دفاع البحرين (الجيش) "شهيد الواجب الوطني الوكيل أول (رتبة أقل من الضابط) جمعة مبارك سالم".
وقالت القوة إن سالم "من مجموعة الواجب العملياتي ضمن قوات التحالف العربي".
ولم تذكر أي تفاصيل بشأن ملابسات مقتل الجندى ولا مكان أو تاريخ مقتله.
وأشارت إلى أن رئيس هيئة الأركان، الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، كان في مقدمة مستقبلي جثمانه لدى وصوله في وقت سابق الجمعة، إلى قاعدة عيسى الجوية، الواقعة على الخليج العربي قبالة الساحل الشرقي للسعودية، حيث جرت مراسم عسكرية خاصة.
وأطلقت السعودية أواخر مارس/ آذار 2015 "عاصفة الحزم" بمشاركة دول عربية منها البحرين، حيث تنفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تعلن مقتل أحد جنودها ضمن قوات التحالف باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.