مبعوث ترامب يصل إسرائيل قبل أيام من ضمها المتوقع لأراض بالضفة

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

وصل آفي بريكوفيتش، مبعوث الرئيس الأمريكي، الجمعة إلى تل أبيب، قبل أيام من موعد الضم الإسرائيلي المتوقع لأجزاء من الضفة الغربية.

وقال بريكوفيتش، في تغريدة باللغة العبرية عبر حسابه على تويتر: "أنا سعيد لوجودي في إسرائيل".

ويرافق بريكوفيتش، في زيارته، عضو لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية ـ الأمريكية سكوت فيث، بحسب ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية (خاصة).

ونقلت الصحيفة، عن مصادر بالبيت الأبيض، قولها إن "وصول الوفد إلى إسرائيل يشير أن الحكومة الأمريكية تريد تنفيذ وعدها لتل أبيب وتطبيق السيادة".

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وأفادت بأن الوفد الأمريكي سيواصل المحادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه بيني غانتس، "بشأن الخطوط العريضة المختلفة، واستئناف عمل لجنة رسم الخرائط".

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس دونالد ترامب "صفقة القرن" المزعومة التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.



ومؤخرا، أعلن نتنياهو في أكثر من مناسبة، أن الحكومة الإسرائيلية تريد الشروع في عملية الضم، التي ستشمل 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، في يوليو/ تموز المقبل.

وردا على ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، أن منظمة التحرير في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار الضم.



وحذرت دول كثيرة في العالم من مخاطر الضم على عملية السلام بالمنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.