العراق.. فصيل بالحشد يتوعد برد على اعتقال عناصر من "حزب الله"

بغداد / علي جواد / الخليج 365

هدد فصيل تابع للحشد الشعبي العراقي، الجمعة، بالرد على اعتقال قوات مكافحة الإرهاب، عناصر من "حزب الله" خلال عملية أمنية، جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت حركة "الأبدال"، إحدى فصائل "الحشد"، في بيان، إن "انتصارات الحشد تغيظ أمريكا وإسرائيل، اللتين لا تريدان للشعب العراقي الوحدة والتماسك".

وأضاف البيان، أن "هؤلاء جهزوا أذرعهم لضرب قوة الحشد، أحد القواعد الشعبية والوطنية والإسلامية، عبر الإعلام وطائراتهم (العسكرية)، وغيرها".

وأضافت الحركة في بيانها: "لايغرنكم غيّكم في اتباع العدو، فسنزلزل أوكاركم التي حصنتها أمريكا لكم، وإياكم أن لا تعوا ما نقول".

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وفي وقت سابق الجمعة، اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب العراقية، 13 عنصرا من كتائب "حزب الله"، بينهم إيراني الجنسية، خلال عملية مداهمة لمقرها في بغداد.

وبعد ساعات من العملية، اقتحمت عناصر من تلك الكتائب، مقرا لجهاز مكافحة الإرهاب التابع للجيش العراقي، بالمنطقة الخضراء، وسط العاصمة.

وتواجه كتائب "حزب الله"، التي تتلقى التدريب والتمويل من إيران، اتهامات من جانب واشنطن بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية التي تستهدف منذ أشهر السفارة الأمريكية ببغداد وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين في أرجاء البلاد.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.