240 إصابة.. الجزائر تسجل رقما قياسيا لإصابات كورونا

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله / الاناضول

سجلت الجزائر، الجمعة، 240 إصابة بكورونا تمثل أكبر حصيلة بالفيروس منذ ظهوره في البلاد نهاية فبراير/شباط الماضي.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إنه تم تسجيل خلال الساعات الـ24 ساعة الأخيرة 7 وفيات و240 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 146 مريضا.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12 ألفا و685؛ منها 885 وفاة، و9 آلاف و66 حالة تعاف.

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وفي السابع من يونيو/حزيران الجاري شرعت السلطات الجزائرية في تنفيذ خارطة طريق من أجل الرفع التدريجي للحجر الصحي.

وشملت الخارطة استئناف نشاطات اقتصادية وتجارية ورفع حظر التجوال الليلي في 19 محافظة من بين 48 في البلاد.

ومنذ هذا التاريخ شهدت البلاد زيادة مضطردة في عدد الإصابات والوفيات يوميا.

وقبل أيام، علق جمال فورار، الناطق باسم اللجنة العلمية لمتابعة الوباء على مستوى وزارة الصحة، على الوضع بالقول إن "زيادة حالات الإصابة كان متوقعا بتخفيف تدابير الحجر وأنه ليس مقلقا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.